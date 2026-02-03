Мудрика звинуватили у ворожнечі до поляків: що каже сам гравець

Михайло Мудрик відповів на звинувачення у неповазі до поляків. / © Associated Press

Гравець «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик, відсторонений від футболу через підозру у допінгу, знову вляпався у неприємну історію.

Про це повідомляє sport.ua.

В комп’ютерній онлайн-грі Counter-Strike 2 (CS2) він влаштував суперечку з польськими геймерами, подратувавши їх згадками про «Волинь» та поділ Польщі між СРСР та Німеччиною у 1939 році.

Він згадав «Волинь» як «наступну карту», що було сприйнято як натяк на трагічні події 1943 року. Залишилися скриншоти його фраз: «Наступна карта Волинь», «Волинь будеш пам’ятати вічно, бомж» і «Наступна карта 39».

Через це його акаунт на платформі FACEIT було тимчасово заблоковано.

Що сказав сам Мудрик

У коментарі Tribuna.com Мудрик прокоментував свій конфлікт з польським геймером.

«Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі», — зазначив футболіст.

Мудрик поскаржився, що польські геймери постійно булять українців в онлайн-іграх.

«Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть „слава росії“, зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію», — сказав Михайло.

Нагадаємо, що Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Михайла усунули від футболу після проваленого допінг-тесту у грудні 2024 року.

Нагадаємо, що 2023 року Сейм Польщі схвалив скандальну резолюцію про Волинську трагедію, в якій вимагав визнання провини українцями і називав територію західної України «Східними Кресами».

А 4 червня 2025 року Сейм Польщі ухвалив закон, який встановлює 11 липня як день пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА».