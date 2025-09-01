ТСН у соціальних мережах

Проспорт
231
2 хв

"Мушу взаємодіяти": Забарний уперше висловився про свої стосунки з російським воротарем ПСЖ

Український футболіст наголосив, що має однозначну громадянську позицію.

Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний уперше прокоментував свої стосунки з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.

23-річний український футболіст розповів, що йому доводиться професійно взаємодіяти з росіянином на тренуваннях, виконуючи зобов'язання перед клубом.

Водночас Ілля наголосив, що має однозначну громадянську позицію та виступає за ізоляцію держави-агресорки від світового футболу, поки триває війна в Україні.

"По-перше, я хочу подякувати ПСЖ, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні.

Водночас я маю однозначну громадянську позицію: в моїй країні 4-й рік триває повномасштабна війна. Росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває, я не підтримую жодних стосунків з жодним росіянином.

Що стосується мого одноклубника. Я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні на тренуваннях і буду виконувати мої зобов'язання перед клубом.

І наостанок хочу сказати: поки триває війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу в світі", – сказав Забарний в ефірі YouTube-каналу "Футбол 360".

Нагадаємо, 12 серпня Забарний перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута", підписавши з французьким клубом контракт на п'ять сезонів. Вартість трансферу склала 63 мільйони євро плюс 3 мільйони євро бонусами.

Український захисник уже встиг провести два матчі за ПСЖ – команда Луїса Енріке у чемпіонаті Франції обіграла "Нант" (1:0) та розгромила "Тулузу" (6:3).

ПСЖ з 9 очками лідирує у чемпіонаті Франції, вигравши всі три матчі на старті сезону. У наступному турі парижани 14 вересня прийматимуть "Ланс".

