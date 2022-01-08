"Мусимо перемагати": Шевченко висловився перед надважливим матчем Серії А проти команди українця

Український коуч ще не виграв з "грифонами" жодного поєдинку італійського чемпіонату.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко дав коментар на пресконференції перед матчем 21-го туру Серії А проти "Спеції", за яку виступає орендований в "Аталанти" український півзахисник Віктор Коваленко.

"У нас дуже важливий матч проти "Спеції". Хороший результат наблизить нас до збереження місця в Серії А. Нам потрібно краще розпоряджатися м'ячем і бути активними. Проти "Сассуоло" ми показали хороший перший тайм. Ми могли виступити краще, але не вийшло через прості помилки. Ми повинні усунути помилки у матчі проти "Спеції". Потрібно зіграти компактно та агресивно. Треба зіграти у свій футбол.

Подивимося, як Єбоа впишеться в нашу гру. Коли приходить новий гравець, ви повинні дати час потренуватися і адаптуватися. Я отримав хороші рекомендації від своїх помічників, які бачили Гефті на тренуваннях. Фізично з ним було все гаразд, і ми подумали над тим, щоб дозволити йому грати.

Для нас матч проти "Спеції" принциповий. Мусимо перемагати, тому що таким чином ми можемо залишити зону вильоту і подати сигнал, що команда хоче боротися. Готуюсь до матчу, думаючи тільки про "Спецію". Про кубкову зустріч із "Міланом" ми подумаємо пізніше.

Крішито здав негативний тест на COVID-19. Він пройде медобстеження, а ми перевіримо його стан. Він і проти "Аталанти" грав із деякими проблемами", - наводить Шевченка Tuttomercato.

Поєдинок "Дженоа" - "Спеція" відбудеться в неділю, 9 січня. Початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19-та позиція. "Спеція" Коваленка, маючи 16 балів, посідає 17-ту сходинку.

Додамо, що Шевченко під керівництвом "Дженоа" провела наразі в Серії А вісім ігор - три нічиїх та п'ять поразок.

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