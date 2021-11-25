"Мужики" проти Моурінью: стали відомі стартові склади на матч Ліги конференцій "Рома" - "Зоря"

У разі поразки останній український клуб може попрощатися з надіями на євровесну.
Луганська "Зоря" та італійська "Рома" назвали стартові склади на матч 5-го туру групового етапу Ліги конференцій, який сьогодні, 25 листопада, відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко".
"Рома": Патрісіу - Манчіні, Смоллінг, Кумбулла - Карсдорп, Верету, Мхітарян, Ель-Шаараві - Перес, Абрахам, Дзаньоло
Запасні: Фусато, Ібаньєс, Пеллегріні, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Діавара, Бове, Дарбо, Міссорі, Залевські, Тріпі.
"Зоря": Мацапура - Фаворов, Вернідуб, Імереков, Жуніньо - Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаєв - Громов, Шахаб.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Хомченовський, Гладкий, Назарина, Фрімпонг, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко
Стартовий свисток від головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
Це буде вже друга тренерська дуель Віктора Скрипника та Жозе Моурінью в цьому сезоні. У першій дуелі, 30 вересня, луганці, яких за бойовий характер прозвали в футболі "мужиками", в Запоріжжі були розгромлені "вовками" - 0:3.
- Після чотирьох турів в активі підопічних Віктора Скрипника шість балів та третя сходинка в турнірній таблиці. "Рома" має сім очок та йде другою.
- Для того, аби у "Зорі" залишилися шанси на продовження боротьби, потрібно не програти римлянам або ж сподіватися, що лідер групи "Буде-Глімт" (Норвегія) не виграє у болгарського ЦСКА;
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті C заплановано на 9 грудня: ЦСКА Софія - "Рома", "Зоря" - "Буде-Глімт".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.