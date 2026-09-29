"Ми були кращими": тренер збірної Грузії оцінив нічию з Україною в Лізі націй

Рамаз Сванадзе / © Associated Press

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Головний тренер збірної Грузії Рамаз Сванадзе прокоментував нічию проти України в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Звичайно, ми прагнули здобути перемогу, але в підсумку задовольнилися одним очком. У першому таймі команда демонструвала хорошу якість гри. На жаль, після перерви ми почали втомлюватися.

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Водночас у нашій грі було чимало позитивних моментів. Попри те, що ми провели лише одне тренування та кілька теоретичних занять, сьогодні нам вдалося створити багато хороших моментів. Особливо хочу відзначити лінію оборони — я дуже задоволений її діями. Протистояти збірній такого рівня, як Україна, непросто.

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Очевидно, що попереду на нас чекає багато роботи. Я задоволений тим, що Україна не так часто могла наближатися до нашого штрафного майданчика. У нас є значний кадровий потенціал, тому з часом збірна Грузії повинна стати набагато сильнішою.

Якщо оцінювати матч загалом, вважаю, що ми були кращими. Безумовно, можна було зіграти більш ризиковано, але необхідно було враховувати різні фактори, насамперед втому. Сьогодні для нас було важливо отримати позитивний результат. Вважаю, що день завершився для нас нормально. У наступних матчах ми намагатимемося досягати кращих результатів", — наводить слова Сванадзе видання Crystalsport.ge.

Матч Грузія — Україна відбувся 28 вересня на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі та завершився з рахунком 0:0.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Північна Ірландія та Угорщина також розійшлися нічиєю (0:0).

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Після двох турів Північна Ірландія та Україна очолюють цю групу, набравши по 4 очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Угорщина прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував нічию з Грузією в Лізі націй.

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Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії.

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