"Ми грали проти чудової команди": у збірній Франції оцінили розгромну перемогу над Україною

Уго Екітіке / © Associated Press

Форвард збірної Франції Уго Екітіке прокоментував розгромну перемогу над Україною (4:0) в домашньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу, який відбувся 13 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

"Я не вважаю, що матч був дуже легким. Перший тайм був складним, вони добре нам протистояли. Було важко проходити їхній блок, вони добре оборонялися. А в другому таймі, думаю, вони більше втомилися, тому ми й змогли забити стільки голів. Але сьогодні ми грали проти чудової команди.

Мій гол? Думаю, це був хороший гол. Коли я отримав м'яч, побачив вільний простір, тож спробував пройти крізь нього. І, звісно, Кіліан віддав мені чудовий пас під удар, нам вдалася хороша комбінація. Але вони сьогодні чудово попрацювали – ми просто були сильнішими наприкінці.

Звернутися до українських уболівальників? Звісно, я знаю, що ситуація зараз складна, тому бажаю їм усього найкращого. У них чудова команда, і я сподіваюся, що вони продовжать у тому ж дусі, бо мають хороших гравців і сильну команду", – сказав Екітіке для Tribuna.com.

Після перемоги над Україною збірна Франції (13 очок) достроково гарантувала собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026. У заключному турі "Ле Бле" 16 листопада на виїзді зіграють з Азербайджаном, який з одним набраним балом замикає квартет.

Того ж дня збірні України та Ісландії, які мають у своєму активі по 7 очок, поборються за другу сходинку в групі та право продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф. Команда Сергія Реброва поступається ісландцям через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому в очному матчі "синьо-жовтим" потрібна лише перемога.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.