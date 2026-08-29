"Ми незламні": Берінчик розгорнув прапор України перед боєм у Лондоні

Денис Берінчик / Lucky Punch

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Український ексчемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик під час офіційної церемонії зважування напередодні свого бою проти британця Сема Ноукса розгорнув прапор України.

Після того, як суперники влаштували традиційну дуель поглядів, Берінчик продемонстрував публіці великий прапор України з тризубом і написом "Ми незламні".

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Денис Берінчик з прапором України / фото: Lucky Punch

На зважуванні боксери показали практично однакову вагу — 60,826 кг у українця проти 60,840 кг у британця.

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Поєдинок Ноукс — Берінчик відбудеться у суботу, 29 серпня, на "O2 Arena" у Лондоні в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик.

Вечір боксу в Лондоні розпочнеться о 19:00 за київським часом. Берінчик та Ноукс вийдуть на ринг орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Для 38-річного Берінчика це буде перший поєдинок за півтора року. Він востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.

Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

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Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.

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