"Ми обісралися": Чісора виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні

Усик – Чісора / © twitter.com/MatchroomBoxing

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився думками про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після його перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

41-річний Чісора висловив захоплення Усиком, наголосивши на неймовірній серії перемог українця над над британськими боксерами. Усик по два рази здолав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, а також має по одному тріумфу над Тоні Белью і самим Чісорою.

Також Дерек заявив, що готовий допомогти Олександру здійснити його мрію – провести бій в Україні.

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"Цей український хлопець переміг нас, британців. Двічі здолав Ф'юрі. Джошуа та Дюбуа. Якщо чесно, то ми конкретно обісралися. Тепер нам уже не виграти цю війну. Усик боксує неймовірно, у кожен момент чітко знає, що робить.

Мені трохи шкода Дюбуа. У нього був шанс, проте він ним не скористався. Все дуже просто. Якщо хочеш бути вбивцею – будь готовий битися з вбивцями. Усик згадував багато імен. Подивимось, як буде. Я б побився з ним в Україні", – сказав Чісора для Ring Magazine.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одностайним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. Це був другий бій Олександра у хевівейті.

Додамо, що Чісора після перемоги Усика над Дюбуа опублікував дотепне відео з українцем, у жартівливій формі попросивши Олександра припинити бити його співвітчизників.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них був і Чісора, який уже розповів, чому Даніель удруге програв Олександру.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

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Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.