"Ми обісралися": у "Динамо" прокоментували розгромну поразку від "Буковини"

Олексій Сич / © ФК Динамо Київ

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Захисник київського "Динамо" Олексій Сич висловився про розгромну поразку від чернівецької "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився поразкою столичного клубу від новачка елітного дивізіону з рахунком 0:3.

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"Ми обісралися сьогодні. Ми зробили багато непотрібних помилок. Гра просто нам не складалася. Просто дитячі помилки, більше нічого не можу сказати", — заявив Сич в ефірі УПЛ ТБ.

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Також нищівну поразку від "Буковини" прокоментував півзахисник "Динамо" Валентин Рубчинський.

"Усе видно на табло. Насамперед хочу перепросити у наших вболівальників. Соромно за результат і гру, яку показуємо останнім часом", — цитує гравця офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначимо, що два з трьох голів "Буковина" забила після грубих помилок воротаря киян В'ячеслава Суркіса, який після другого пропущеного м'яча попросив заміну. Замість нього на поле вийшов інший голкіпер Ілля Ольховий, для якого цей матч став дебютним за основну команду "Динамо".

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці. "Буковина" має 5 балів після чотирьох поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

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У наступному турі "Динамо" прийме ЛНЗ, а "Буковина" на виїзді зустрінеться з "Епіцентром". Обидва матчі заплановано на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

Також ми розповідали, що лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки від "Буковини".

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