"Ми переможемо, коли будемо єдині": Усик зворушливо привітав українців з Новим роком

Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик записав зворушливе відеозвернення до українців з нагоди настання 2026 року.

Боксер привітав співвітчизників з Новим роком, побажав здоров'я та перемоги, а також закликав до єднання.

Усик наголосив, що перемога можлива лише за умови спільних зусиль і внутрішньої згуртованості, а також висловив вдячність усім, хто воює та працює, виборюючи свободу України.

Реклама

"Дорогий народе України, хочу привітати вас з Новим роком, побажати здоров'я, перемоги нам усім. Ми переможемо тільки, коли будемо єдині, коли будемо дивитися в одну сторону, коли не будемо засуджувати інших людей. Ми переможемо лише тоді, коли зрозуміємо, що ніхто, окрім нас, нам не допоможе.

Навіть якщо хтось обіцяє це зробити, ніхто не зробить це просто так. Ми повинні знати, що тільки наша задача – перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо.

Кожному воїну хочу подякувати за те, що він боронить нашу країну, за те, що захищає особисто мене та мою родину. Кожному вчителю – за те, що вчить, кожному лікарю – за те, що лікує. Кожній українській людині, яка сьогодні бореться за свободу. Слава Богу за все, слава Україні! З Новим роком, дорогі люди!", – сказав Усик.

"2026 – рік, у який ми заходимо разом. З вірою, з повагою до кожного, хто тримає країну на своїх плечах та з розумінням: наша сила – в нашій єдності. Давайте пам'ятати, що поки ми поруч одне з одним – нас не зламати. Працюємо. Боремось. Вистоїмо. З Новим роком, дорогі українці. Слава Богу та слава Україні!", – написав боксер під своєю публікацією.

Реклама

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та вже заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.