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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Ми в глибокій сраці": Забарний прокоментував поразку України від Північної Ірландії

Ілля Забарний емоційно висловився про фіаско українців у грі з північноірландцями.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ілля Забарний

Ілля Забарний / © УАФ

Захисник збірної України Ілля Забарний емоційно прокоментував поразку від Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті завершився поразкою підопічних Андреа Мальдери з рахунком 0:1.

"Десь я не додав, десь я помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба говорити правду. Ми, перепрошую, в глибокій, в глибокій сраці. Але треба піднімати голову і всі разом звідси вибиратись. Ось і все", — сказав Забарний у коментарі після матчу.

Україна програла Північній Ірландії вже вдруге в нинішньому розіграші Ліги націй. У третьому турі українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли північноірландцям з рахунком 0:3.

В іншому матчі 5-го туру цього квартету Угорщина на виїзді перемогла Грузію (2:0).

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і вже точно не зможе фінішувати у топ-2, а відтак втратила шанси здобути підвищення до елітного дивізіону Ліги націй.

Лідером квартету є Північна Ірландія (11 пунктів). Угорщина (10 балів) перебуває на другій позиції. Грузія (2 очки) йде останньою.

У заключному турі збірна України у словацькому місті Кошице проведе номінально домашній матч з Грузією, а Північна Ірландія на виїзді позмагається з Угорщиною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Нагадаємо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні B, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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