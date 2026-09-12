"Ми втратили важливого гравця": тренер "Тоттенгема" прокоментував травму Мудрика

Михайло Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі прокоментував травму українського вінгера команди Михайла Мудрика.

За словами керманича "шпор", 25-річний українець відчув біль у гомілкостопі.

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Де Дзербі висловив сподівання, що Мудрик якнайшвидше зможе відновитися, назвавши його важливим гравцем для своєї команди.

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"Мудрик отримав безглузду травму, і ми сподіваємося, що він повернеться якнайшвидше — і заради нього, і заради нас. Заради нього, тому що він і так занадто багато натерпівся, і заради нас, тому що ми втратили важливого гравця.

Він відіграв 20 хвилин у Ноттінгемі, зіграв добре, але це нормальний процес, коли гравець довго не виходив на поле.

Він відчув біль у гомілкостопі. Через два дні він пройшов медичне обстеження, і ми дізналися про проблему. Ми розуміли, що після такої тривалої паузи це може статися. Безглузда травма, але ми не дурні. Коли ми підписували Мудрика, ми знали, що йому буде важко повернутися повноцінно", — цитує Де Дзербі офіційний сайт "шпор".

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Михайло пропустить через травму 6-8 тижнів.

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Нагадаємо, Мудрик дебютував за "Тоттенгем" 5 вересня, вийшовши на заміну на 74-й хвилині виїзного матчу третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Ноттінгем Форест", який завершився внічию 0:0.

Це був його перший офіційний матч від 28 листопада 2024 року, коли він відзначився забитим голом за "Челсі" у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0).

Від грудня 2024 року Михайло був відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, але наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято і українцю дозволили повернутися на поле.

Мудрик перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, яка розрахована на один сезон — до літа 2027 року. Також угода передбачає право викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).

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Головним тренером "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик грав у донецькому "Шахтарі" в сезоні-2021/22, відзначившись 2 голами та 9 асистами у 19 матчах.

Наразі "Тоттенгем" посідає 17-те місце в АПЛ, набравши лише одне очко за три стартові тури. У наступному матчі чемпіонату Англії "шпори" 12 вересня приймуть "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти ПСВ.

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