Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в НБА

Святослав Михайлюк / © Associated Press

Реклама

Український гравець "Юти Джаз" Святослав Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

28-річний український баскетболіст набрав 28 очок у матчі регулярного сезону проти "Детройт Пістонс".

У цьому поєдинку Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин. За цей час він реалізував 10/16 кидків з гри, зокрема 6/11 триочкових, а також 2/3 зі штрафних.

Реклама

Крім того, Святослав зробив 2 підбирання, 2 асисти та одне перехоплення.

Михайлюк став найрезультативнішим у складі своєї команди. Однак зусиль українця не вистачило "Юті" для перемоги – матч завершився з рахунком 114:103 на користь суперника.

Попереднім особистим рекордом Михайлюка були 27 очок, які він набрав у матчі минулого сезону проти "Оклахоми-Сіті Тандер", яка в підсумку стала чемпіоном НБА.

Цього сезону Святослав провів 8 матчів, у яких набирав у середньому 9,5 очка, 2,9 підбирання та 1,6 асиста.

Реклама

Після восьми зіграних матчів "Юта" посідає 12-те місце у таблиці Західної конференції, маючи три перемоги і п'ять поразок.

Зазначимо, Михайлюк приєднався до "Юти Джаз" влітку 2024-го. Його попереднім клубом був "Бостон Селтікс", з яким Святослав у сезоні-2023/24 вперше в кар'єрі став чемпіоном НБА.

Михайлюк став другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Раніше повідомлялося, що українського баскетболіста обрали на драфті НБА.