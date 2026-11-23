Святослав Михайлюк / © Associated Press

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Гравець "Юти Джаз" Святослав Михайлюк установив рекорд результативності серед українців в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА).

29-річний уродженець Черкас набрав 39 очок у матчі регулярного чемпіонату з "Даллас Маверікс", провівши на майданчику 31 хвилину.

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Святослав реалізував 12 із 23 кидків з гри, зокрема 10 із 15 триочкових, а також усі п'ять штрафних. Також він зробив 5 підбирань та віддав 3 асисти.

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Огляд матчу

Для Михайлюка це новий особистий рекорд результативності в НБА. Попередній становив 28 очок проти "Детройт Пістонс" у листопаді 2025 року.

Також це новий рекорд за набраними очками серед усіх українських гравців в історії НБА. Святослав перевершив результат Олексія Леня, який у квітні 2019 року в складі "Атланти Гокс" набрав 33 очки у матчі з "Мілуокі Бакс".

Найрезультативніші матчі українців у НБА

1. Святослав Михайлюк — 39 очок (квітень 2023)

2. Олексій Лень — 33 очки (квітень 2019)

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3-4. Станіслав Медведенко — 26 очок (січень 2004)

3-4. Віталій Потапенко — 26 очок (квітень 1999)

5. Олексій Печеров — 24 очки (грудень 2009)

6. В'ячеслав Кравцов — 14 очок (лютий 2013)

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7. Кирило Фесенко — 12 очок (грудень 2008)

8. Максим Шульга — 4 очки (березень 2026)

Незважаючи на яскравий перфоманс Михайлюка, його команда зазнала поразки від "Даллас Маверікс" з рахунком 114:116.

Наразі "Юта Джаз" посідає передостаннє, 14-те місце у турнірній таблиці Західної конференції — 3 перемоги та 15 поразок на старті сезону.

"Даллас Маверікс" розташовується на восьмій сходинці у Західній конференції — 10 перемог і 7 поразок від початку сезону.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк не потрапив до складу збірної України з баскетболу на листопадові матчі відбору чемпіонату світу-2027. Клуби НБА не відпускають своїх гравців на матчі національних збірних, які відбуваються під час сезону.

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