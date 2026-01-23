Михайличенка звинуватили у побитті сантехніка: дружина екстренера "Динамо" розповіла деталі інциденту

Олексій Михайличенко / © facebook.com/fcdynamoua/

Реклама

Інна Михайличенко, дружина колишнього головного тренера київського "Динамо" та збірної України Олексія Михайличенка, якого звинуватили у побитті сантехніка, прокоментувала скандальний інцидент.

За її словами, у будинку, де мешкає родина, від 9 січня немає опалення. Комунальники сказали, що така ситуація буде до весни – потрібно чекати, поки розмерзнуться труби.

"Виявилося, що сантехнік злив воду із системи, потім залив назад. Не спрацювало, а він пішов додому. За ніч система замерзла. Ми до цього стосунку не мали, бо у нас є котел. Це сусіди ходили, з'ясовували.

Реклама

Після останнього обстрілу у будинку зникла ще й вода, як у всьому місті. Коли в нашому районі людям повернули воду, у нас вона так і не з'явилася.

Чоловік пішов до начальника ЖЕДу, щоб з'ясувати, у чому причина. Вони ввічливо поговорили. Той може підтвердити. Виявилося, що комунальники не змогли повернути воду, бо замерз бойлер, через який вода циркулює. Сантехнік вчасно його не утеплив, хоч йому давали таку вказівку.

Аварійна бригада, яку викликали на допомогу, кілька годин поспіль відігрівала замерзший бойлер. Роботи мали закінчити працівники ЖЕДу.

Дивлюся у вікно, аварійка вже поїхала, а води нема. Я та ще три жінки з нашого будинку спустилася до підвалу. Дивимося, працівники ЖЕДу, зокрема пан Микола, закрили свою каптьорку і йдуть додому. Мовляв, у них закінчився робочий день, а було пів на п'яту вечора.

Реклама

Я стала в дверях і кажу: "Миколо, я вас не випущу звідси, поки у нас не буде води". Спокійним тоном, я його на ти навіть жодного разу не назвала. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Так і сказав: "За**ала". Мене підхопила сусідка. Після цього я зателефонувала Льоші: "Спускайся, як же так – на мене вже руку піднімають".

Чоловік прийшов, але він не бив слюсаря, хіба що штовхнув у плече. Я вам присягаюся. Після цього слюсар трохи покрутився біля труб і пішов – роботу не доробив. А потім викликав поліцію та вирушив до лікарні. До нас поліцейські того вечора приходили. Ми були шоковані.

До речі, репутація у цього сантехніка серед наших мешканців дуже погана – без грошей не виконує жодних заявок мешканців. Скинуться, лише тоді він іде і щось робить. Але річ навіть не в цьому. Він просто непорядна людина.

Ми шоковані. Я ніч не спала. Написала якась його знайома журналістка, вони начебто живуть в одному будинку. Це все підхопили – як-не-як "монстр" олімпійський чемпіон. А правда? Навіщо?

Реклама

До речі, у пана Миколи, на відміну від мене навіть свідків немає. Мешканці нашого будинку теж начиталися цієї "правди", телефонують та обурено кажуть, що готові свідчити і розповісти, як усе було насправді", – розповіла дружина Михайличенка виданню "Факти".

Нагадаємо, 22 січня журналістка Наджіє Аметова заявила, що Михайличенко побив сантехніка в одному з будинків Печерського району Києва. За її словами, причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.

23 січня поліція Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом побиття працівника комунального підприємства.

Раніше повідомлялося, що сам Михайличенко відповів на звинувачення у побитті сантехніка.

Реклама

Михайличенко є вихованцем "Динамо". Він виступав за головну команду киян у 1982-1990 роках. У 2002-2004 та 2019-2020 роках працював головним тренером "біло-синіх". У 2010-2019 роках був спортивним директором клубу. У 2008-2009 роках він очолював збірну України.