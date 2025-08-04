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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
2 хв

Микола Кравченко: Якщо ми не навчимо дитину тримати удар — світ її не пожаліє Актуально

Засновник Balu Fighting League Pro та ліги BFL.pro

Микола Кравченко: Якщо ми не навчимо дитину тримати удар — світ її не пожаліє

Слухайте, я вам скажу прямо та без прикрас, адже мене вже втомлює ця історія, коли спорт роблять винним у тому, що діти "ламаються".

Насправді дітей ламає не спорт, їх ламає безкарність, відсутність меж і те, що їм усе дозволяють. Замість того щоб навчити витримувати, вчать уникати.

Скільки разів було: тренер трохи жорсткіше сказав — скандал. Дитина поскаржилась, що їй важко — батьки прибігають забирати її. А як ви хочете? Щоб дитина виросла ніжною квіточкою, яку зламає перший же вітер?

Світ не буде м’яким, йому байдуже, хто що в дитинстві не хотів. Тому ми або гартуємо характер, або готуємось дивитись, як діти не витримують реальність.

Я щодня бачу це в залі. Приходять діти, дехто з них — із багатодітних родин, сироти, переселенці. В їхніх очах горить вогонь. І ти розумієш, що дитина прийшла не просто займатись, вона прийшла вижити, зачепитись, і доказати собі, що може. І знаєте що? Саме вони і виростають найсильнішими.

А приходить дитина, в якої все є. І айфон, і форма, і нові рукавички — але мотивації нуль. Бо в житті нічого не треба здобувати, все й так дають.

Ми зробили у своєму клубі просту штуку. Є групи для найменших, де ми взагалі не вчимо битися. Просто розтяжки, кувирки, базова дисципліна. Через рік-півтора тренер бачить: ця дитина — про бокс. А ця — краще на танці. Ми не женемо нікого стати чемпіоном. Ми хочемо, щоб дитина не втекла від життя, коли стане складно.

Бо дитина, яка не знає, як це — зібратись, піднятись і продовжити — виростає дорослим, який не витримує ні критику, ні втрату, ні поразку. А таких зараз, чесно кажучи, більшає.

І ще хочу сказати батькам. Не бійтеся того, що дитині складно. Складно — це нормально. Якщо вона поплакала, образилась, впала, встала — це не трагедія. Це урок та досвід. Не закривайте їй шлях до сили.

Мені здається, що сьогодні ми більше боїмося за дітей, ніж готуємо їх до життя. А треба навпаки.

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