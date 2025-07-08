Денис Бойко і Микола Морозюк

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У сьомому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка один з найкращих виконавців штрафних ударів в Україні й король медійного футболу Микола Морозюк розповів про стреси в "Динамо", гру в Туреччині, особисте життя, завершення кар'єри й медіафутбол.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Травма – це відкритий перелом": старт кар'єри і школа виживання

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Футбольний шлях Миколи Морозюка розпочався в 6-му класі, а в 13 років юнак вже потрапив до академії київського "Динамо". Згадує, що після турніру в Кременчуці, де він став найкращим бомбардиром, отримав запрошення на перегляд. Вже через місяць Морозюк переїхав зі Львова до Києва.

"Коли мені вперше видали екіпірування з емблемою "Динамо", мене мурашило й трясло. Це була фантастика".

Також спортсмен розповів про тодішнє футбольне виховання й різницю між своїми ровесниками та сучасними гравцями. Стверджує, що змінився підхід до тренувань, тож тепер молоді футболісти більш професійні, але часом показують менше характеру.

"Нас виховували: травма – це відкритий перелом. Якщо температура 40, ти приховуєш це від лікаря, тільки б зіграти, щоб твій конкурент не зайняв твоє місце. Це була школа виживання. Лиш потім прийшло розуміння: "Якщо у тебе щось болить, пропусти одне тренування, щоб потім не пропустити місяць".

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"Це незабутньо": пенальті, що увійшло до історії

2007-го, в матчі за Суперкубок України між "Динамо" й "Шахтарем", Морозюк забив пенальті, яке принесло перемогу його команді. Згадує, що хотів, аби до нього дійшла черга – для цього потрібно було, щоб Разван Рац з "Шахтаря" забив з позначки. Так і сталося.

"Тоді я був впевнений. Просто дайте вдарити".

Після цього Морозюк поїхав в оренду до "Дніпра", але не зіграв там жодного матчу. Згодом повернувся до "Динамо-2", а потім провів рік в "Оболоні" на правах оренди. Далі були "Кривбас" і донецький "Металург" – Микола зіграв у багатьох клубах в Україні. Також було два запрошення від "Анжи", але до Росії Морозюк не поїхав.

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"Найкращий і найважчий період – "Динамо"

2015 року Микола повернувся до основної команди "Динамо". Зазначає, що саме цей період кар'єри був найбільш успішним, але водночас – найстресовішим.

"Динамо" це відповідальність, тиск, у тебе немає права на нічию – тільки перемога".

Також футболіст розповів про штрафні й перший гол, після якого з'явилася впевненість, що може забити з будь-якої позиції, та про вплив Рауля – асистента головного тренера "Динамо" Реброва.

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Рефлексія кар'єри: "Я розкрився на 35%"

Морозюк стверджує, що у плані футбольного потенціалу не розкрився навіть на половину. Причина тому: правила й рамки, у яких потрібно було грати.

"Я розкрився на 35%. У "Динамо-2" мені казали: "Поки не навчишся грати у два дотики, грати не будеш". Потім змінили позицію з нападника на крайнього захисника. Мені спершу не подобалося, потім шукав плюси й думав, як використати цей час з максимальною ефективністю".

"Мені хотілося якоїсь свободи": завершення кар'єри

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11 січня 2022 року Микола Морозюк підписав контракт з одеським "Чорноморцем", але після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року анулював його за згодою сторін. Так завершилася його футбольна кар'єра. Згадує, що це рішення було більш емоційним, ніж виваженим.

"Я шукав шляхи продовження кар'єри, але було багато нюансів, тож я вирішив спробувати себе в ролі агента, допомагати футболістам ставати на ноги. Але, як виявилося, це точно не для мене".

ProFan – перша медіафутбольна команда

Після завершення професійної кар'єри Микола Морозюк опинився перед складним вибором. Зізнається, що варіантів розвитку було безліч, тож вирішив спробувати те, чого ніколи не робив раніше.

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"Я повертався до України з ідеєю створення медійного футболу, але не було розуміння, як це робити. У мене була ідея створити еліт-лігу з ексгравців, але поспілкувавшись з людьми, я зрозумів, що це не так легко під час війни".

Спочатку Морозюк планував приєднатися до команди IGNIS, однак доля звела його з ProFan – першою в Україні медіафутбольною командою. Цікаво, що на момент вступу він особисто не знав жодного з гравців: лиш спілкувався з президентом.

Також Микола розповів, які суми фігурують у медіафутболі, порівняв медіаліги в різних країнах і поділився власним досвідом: як у ProFan він поєднує роль гравця з тренерською роботою.

"Мені подобається, це навіть частково сюрприз для мене".

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Нагадаємо, що інтерв'ю з Миколою Морозюком вийшло на YouTube-каналі Дениса Бойка. Це новий проєкт від 1+1 media, де ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України проводить щирі розмови з людьми, які творять історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Руслан Ротань , Пилип Будківський , Сергій Сидорчук , Сергій Шищенко й Сергій Кривцов . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.