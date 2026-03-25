Проспорт
52
4 хв

Микола Павлов у подкасті Дениса Бойка: про продаж Рикуна, проблеми "Ворскли", прохання Кучми

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став видатний український тренер Микола Павлов.

Максим Приходько
Денис Бойко та Микола Павлов

До YouTube-шоу Дениса Бойка завітав заслужений тренер України, Почесний президент футбольного клубу "Лівий Берег" і Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Петрович Павлов

Випуск подкасту можна переглянути за посиланням або у плеєрі нижче.

Кар'єра гравця, травма на полі й початок тренерства

Ігрова кар'єра Миколи Павлова тривала від 1972 до 1984 року. Від 1983-го футболіст виступав за ФК "Дніпро" й після тріумфу команди отримав запрошення до збірної СРСР. Щоправда, зіграв за неї лише 20 хвилин у товариському матчі проти збірної ФРН. 

Під час гри футболіст отримав травму через зіткнення з Руді Феллером. Павлов завершив ігрову кар'єру в 30 років.

"Мені легко далося це рішення. Я зробив дві чи три операції і втомився терпіти цей біль. Ми були на зборах у Євпаторії, мені було дуже боляче. Сказав Ємецю і Жиздику, що хочу закінчити кар'єру. Вони відповіли: "Добре, підеш у Кам'янське у Другу лігу головним тренером""

Після цієї розмови Микола Павлов вступив до вищої тренерської школи. Згодом він працював з провідними українськими футбольними клубами: "Таврією", "Дніпром", "Динамо", "Металургом" і "Ворсклою".

"Усім, що є в мене в житті, я завдячую їм (Ємецю і Жиздику). Тому що вони за мене вирішили, ким мені бути. Це були тренери-психологи і я багато від них взяв"

Продаж Рикуна

Під час тренерства в "Іллічівці" Микола Петрович вирішив створити команду, яка грала б на область і придбав перспективного Олександра Рикуна, який, тим не менш, мав складний характер. Тоді за футболіста віддали 70000 доларів і під керівництвом Павлова він почав забивати. Після цього його захотіло повернути рідне "Дніпро".

"Зателефонували Рикуну. Кажу, нехай телефонують мені, а вони все одно телефонують Бойку (генеральному директору клубу). Він назвав за Рикуна суму мільйон чи два"

Така вартість не підходила "Дніпру", тож вони таки звернулися до Павлова: той попросив за гравця сумарно 350 тисяч. 

"Потім зустрілися з Бойком, кажу йому: "Пам'ятаєте, коли ми купили його за 70000? Він забиває голи, але я ночами не сплю. Я з ним працювати не буду. Купили за 70, а віддавати за 2 млн, ви що, збожеволіли?""

У підсумку тренеру вдалося продати футболіста за власними умовами. Також наприкінці співпраці Павлов дав Рикуну цінну пораду:

"Кажу йому: "Пиши зарплату 15000 доларів (а отримував дві тисячі). Розписуйся, тільки нікому нічого не кажи. Коли тебе спитають, скажи, що у Павлова мав 15000". Він отримав цю зарплату"

"Невже мене має тримати контракт? Невже я не заслужив, щоб просто взяти й піти?": дискваліфікація в "Іллічівці" й робота у "Ворсклі"

2004 року Павлов працював у маріупольському "Іллічівці", але залишив команду після скандалу з публічними нецензурними висловами на адресу арбітра Віталія Годуляна. 

"Мені казали, що заплачу штраф і буду продовжувати. Я сказав "ні". Для мене це був привід піти"

За три роки тренер повернувся до роботи й очолив полтавську "Ворсклу". Під керівництвом Миколи Павлова команда здобула свій перший і єдиний трофей — Кубок України в сезоні-2008/09, обігравши донецький "Шахтар". Крім того, за Павлова клуб вперше вийшов до групового етапу Ліги Європи сезону-2011/12.

Полтавська "Ворскла" стала останнім клубом у кар'єрі тренера.

"Протягом останніх 7,5 років роботи у мене був найкращий тренерський штаб у моєму житті"

Чим Павлом займається після завершення кар'єри тренера?

Микола Павлов офіційно завершив кар'єру тренера в лютому 2017 року. Згадує: спершу займався домом і проводив час з сім'єю, внуками і друзями, а потім отримав цікаву пропозицію від колеги — створити всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу. Павлов став президентом цієї організації.

"Перше завдання у мене було, як у будь-якого нормального керівника, створювати робочі місця. Заслужені тренери самі знайдуть роботу, а молодим треба допомагати. І ми створили дитячий футбольний клуб, куди брали молодих тренерів. Так і закрутилося"

Також Павлом згадав про футболістів, яких колись спонукав стати агентами, зокрема Вадима Шаблія.

"Я його вчасно попросив, щоб він завершив кар'єру футболіста тому, що це дало б йому більше можливостей. У нього було багато потрібних агенту рис характеру. Коли у людини є така можливість комунікувати, він завжди зможе чогось досягнути. Не обов'язково у футболі"

Також у подкасті Павлов розповів про дружбу з Лобановським, прохання Кучми і втрату улюбленого футболіста. Більше дивіться на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко.

Гостями шоу вже були Олександр Шовковський, Максим Шацьких, Євген Макаренко, Володимир Чеснаков та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

