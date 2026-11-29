Віталій Миколенко в матчі проти "Ліверпуля" / © Associated Press

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"Евертон" зіграв унічию з "Ліверпулем" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Мерсисайдське дербі на стадіоні "Хілл Дікінсон" у Ліверпулі завершилося з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 5-й хвилині зустрічі — відзначився Домінік Собослай. На 25-й хвилині "іриски" відігралися завдяки автоголу Джеремі Фрімпонга.

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Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв увесь поєдинок. На 78-й хвилині українець отримав жовту картку.

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Після цього матчу "Ліверпуль" (22 очки) посідає четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" (17 балів) перебуває на восьмому місці.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" прийме "Сандерленд", а "Евертон" у гостях зіграє проти "Астон Вілли". Обидва матчі відбудуться 2 грудня.

Раніше повідомлялося, що український форвард оформив дубль у матчі чемпіонату Нідерландів.

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