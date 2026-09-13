Миколенко отримав нагороду найкращому гравцю матчу АПЛ проти "Тоттенгема"

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко став найкращим гравцем виїзного матчу четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Тоттенгема".

Фото 27-річного українця з відповідною нагородою опублікувала пресслужба "ірисок".

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У поєдинку зі "шпорами" Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв до фінального свистка, зустріч завершилася внічию — 0:0.

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Українець також отримав найвищу оцінку серед всіх гравців у цьому матчі від статистичного порталу WhoScored (7,6).

За матч Миколенко виграв 8 єдиноборств із 14, здійснив 7 успішних відборів, зробив 2 перехоплення та віддав 29 точних передач із 35 (83%).

Цього сезону Миколенко провів уже чотири повні матчі в АПЛ, без результативних дій. А у поєдинку 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти "Престона" відзначився асистом.

Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик, який на початку вересня перейшов до "Тоттенгема" на правах оренди з "Челсі", не потрапив до заявки не матч проти "Евертона" через травму гомілкостопа.

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Наразі "Евертон" (6 очок) посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенгем" (2 бали) розташовується на 17-й позиції.

У наступному турі АПЛ команда Миколенка 19 вересня прийме "Іпсвіч", а "шпори" того ж дня вдома позмагаються з "Астон Віллою".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України відзначився асистом у матчі АПЛ.

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