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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Миколенко подовжив контракт з "Евертоном" — умови нової угоди

Віталій Миколенко продовжить виступати за мерсисайдців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Віталій Миколенко

Віталій Миколенко / © Associated Press

Захисник збірної України Віталій Миколенко подовжив контракт з "Евертоном".

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

Нова угода 27-річного українця з мерсисайдцями розрахована до кінця червня 2029 року. Попередня спливала у червні поточного року.

"Для мене найважливіше — відчувати впевненість і комфорт у середовищі, і тут я це маю, тому я дуже щасливий", — прокоментував Миколенко подовження контракту з "ірисками".

Миколенко приєднався до "Евертона" в січні 2022 року, перейшовши з київського "Динамо" за 23,5 млн євро.

Відтоді Віталій провів 158 матчів за мерсисайдський клуб, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти.

У сезоні-2025/26 "іриски" фінішували на 13-му місці в АПЛ, набравши 49 очок після 38 турів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський офіційно знайшов собі новий клуб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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