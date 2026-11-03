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Миколенко став рекордсменом за кількістю матчів в АПЛ серед українців
За цим показником Віталій обійшов Олександра Зінченка.
Захисник "Евертона" Віталій Миколенко став рекордсменом за кількістю проведених матчів в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) серед українських футболістів.
У понеділок, 2 листопада, Миколенко взяв участь у виїзному поєдинку 9-го туру АПЛ проти "Ньюкасла". Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі весь матч.
Зустріч завершилася перемогою команди українця з рахунком 1:0. Єдиний гол на 49-й хвилині протистояння забив Тьєрно Баррі.
Матч проти "Ньюкасла" став для 27-річного Миколенка 151-м в АПЛ. Він одноосібно очолив рейтинг серед українців за кількістю зіграних поєдинків у елітному дивізіоні чемпіонату Англії, випередивши колишнього футболіста "Манчестер Сіті" та "Арсенала" Олександра Зінченка.
Найбільше матчів в АПЛ серед українських футболістів
1. Віталій Миколенко ("Евертон") — 151 матч
2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ноттінгем Форест") — 150
3. Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 102
4. Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81
5. Ілля Забарний ("Борнмут") — 78
6. Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") — 66
7. Сергій Ребров ("Тоттенгем") — 59
8. Михайло Мудрик ("Челсі", "Тоттенгем") — 54
9. Андрій Шевченко ("Челсі") — 48
10. Андрій Воронін ("Ліверпуль") — 27
Миколенко приєднався до "Евертона" в січні 2022 року, перейшовши з київського "Динамо" за 23,5 млн євро.
Відтоді Віталій провів за мерсисайдців 169 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами і п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, влітку Миколенко подовжив контракт з "Евертоном". Нова угода українця розрахована до кінця червня 2029 року.