Миколенко став рекордсменом за кількістю матчів в АПЛ серед українців

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Захисник "Евертона" Віталій Миколенко став рекордсменом за кількістю проведених матчів в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) серед українських футболістів.

У понеділок, 2 листопада, Миколенко взяв участь у виїзному поєдинку 9-го туру АПЛ проти "Ньюкасла". Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі весь матч.

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Зустріч завершилася перемогою команди українця з рахунком 1:0. Єдиний гол на 49-й хвилині протистояння забив Тьєрно Баррі.

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Матч проти "Ньюкасла" став для 27-річного Миколенка 151-м в АПЛ. Він одноосібно очолив рейтинг серед українців за кількістю зіграних поєдинків у елітному дивізіоні чемпіонату Англії, випередивши колишнього футболіста "Манчестер Сіті" та "Арсенала" Олександра Зінченка.

Найбільше матчів в АПЛ серед українських футболістів

1. Віталій Миколенко ("Евертон") — 151 матч

2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ноттінгем Форест") — 150

3. Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 102

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4. Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81

5. Ілля Забарний ("Борнмут") — 78

6. Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") — 66

7. Сергій Ребров ("Тоттенгем") — 59

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8. Михайло Мудрик ("Челсі", "Тоттенгем") — 54

9. Андрій Шевченко ("Челсі") — 48

10. Андрій Воронін ("Ліверпуль") — 27

Миколенко приєднався до "Евертона" в січні 2022 року, перейшовши з київського "Динамо" за 23,5 млн євро.

Відтоді Віталій провів за мерсисайдців 169 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами і п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, влітку Миколенко подовжив контракт з "Евертоном". Нова угода українця розрахована до кінця червня 2029 року.

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