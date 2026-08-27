Миколенко відзначився першою результативною дією в сезоні за "Евертон"

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко відзначився асистом у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти "Престона".

На 25-й хвилині поєдинку 27-річний українець увірвався до чужого штрафного майданчика і віддав передачу під набігання французького форварда Тьєрно Баррі, який і відкрив рахунок у зустрічі.

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Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі своєї команди на цей матч і залишався на полі до фінального свистка.

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Це його перша результативна дія у новій кампанії. Це був другий матч українця за "ірисок" цього сезону.

Поєдинок завершився розгромною перемогою мерсисайдського клубу — 4:0.

У наступному матчі "Евертон" 29 серпня на виїзді зіграє проти "Борнмута" у межах другого туру АПЛ. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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