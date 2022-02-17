"МЮ - лайно": син Роналду випадково зробив скандальну заяву (відео)

11-річний футболіст погано володіє англійською мовою.

Кріштіану Роналду-молодший, який днями підписав контракт з "Манчестер Юнайтед", став жертвою провокації.

Син португальського форварда поспілкувався з одним з вихованців манкуніанського клубу. Відео їхньої розмови стало вірусним.

Одноліток спитав португальця, чи можна назвати "Манчестер Юнайтед" лайном. Роналду-молодший неочікувано дав ствердну відповідь. Щоправда, британські ЗМІ припускають, що хлопчик просто не зрозумів питання, бо не володіє англійською на належному рівні.

Ronaldo Jr is a disgrace to the club and should be sold immediately pic.twitter.com/AEmUolXoqA — Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022

Зазначимо, що раніше Кріштіану-молодший виступав за дитячу команду "Ювентуса", де грав його батько. Після того, як влітку минулого року Роналду залишив Турин, його син також попрощався з командою.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що скоро в сім'ї Роналду буде поповнення. Джорджина Родрігес чекає на двійню від Кріштіану.

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