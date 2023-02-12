МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Обидва манчестерські клуби виявилися сильнішими за своїх суперників.

В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Лідс" ( 0:2 ), а "Манчестер Сіті" вдома переміг "Астон Віллу" ( 3:1 ).

"Червоні дияволи" видряпали перемогу наприкінці поєдинку. На 80-й хвилині забив Маркус Рашфорд, а за п'ять хвилин Алехандро Гарначо встановив остаточний результат.

Крім того, матч запам'ятався історичним рекордом воротаря "манкуніанців" Давіда Де Хеа. Іспанець у віці 32 роки та 97 днів став наймолодшим голкіпером, який зіграв 400 поєдинків в АПЛ.

David De Gea has tied Peter Schmeichel's record of clean sheets for Manchester United



What a way to celebrate becoming the youngest-ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances! pic.twitter.com/pQ9mepRuX1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 12, 2023

Огляд матчу

"Манчестер Юнайтед" (46 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Лідс" йде 17-м, маючи у своєму активі 19 балів.

У наступному турі МЮ 19 лютого прийме "Лестер", а "павичі" днем раніше на виїзді зіграють з "Евертоном" українця Віталія Миколенка.

Своєю чергою, "Манчестер Сіті" переграв "Астон Віллу" завдяки голам Родрі, Ілкая Гюндогана та Ріяда Мареза з пенальті. Всі вони були забиті ще в першому таймі.

Після перерви "леви" відквитали один м'яч зусиллями Оллі Воткінса, проте на підсумок протистояння це не вплинуло.

"Манчестер Сіті" (48 очок) залишається на другій позиції. Команда Хосепа Гвардіоли наблизилася до лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – на відстань трьох балів. Щоправда, "каноніри" мають один матч у запасі. "Астон Вілла" (28 пунктів) розташовується на 11-й позиції.

У наступному матчі "городяни" 15 лютого в Лондоні протистоятимуть "Арсеналу", а 18 лютого проти підопічних Мікеля Артети на власному полі зіграє "Астон Вілла".

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