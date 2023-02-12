МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Обидва манчестерські клуби виявилися сильнішими за своїх суперників.
В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Лідс" (0:2), а "Манчестер Сіті" вдома переміг "Астон Віллу" (3:1).
"Червоні дияволи" видряпали перемогу наприкінці поєдинку. На 80-й хвилині забив Маркус Рашфорд, а за п'ять хвилин Алехандро Гарначо встановив остаточний результат.
Крім того, матч запам'ятався історичним рекордом воротаря "манкуніанців" Давіда Де Хеа. Іспанець у віці 32 роки та 97 днів став наймолодшим голкіпером, який зіграв 400 поєдинків в АПЛ.
David De Gea has tied Peter Schmeichel's record of clean sheets for Manchester United— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 12, 2023
What a way to celebrate becoming the youngest-ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances! pic.twitter.com/pQ9mepRuX1
Огляд матчу
- "Манчестер Юнайтед" (46 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Лідс" йде 17-м, маючи у своєму активі 19 балів.
- У наступному турі МЮ 19 лютого прийме "Лестер", а "павичі" днем раніше на виїзді зіграють з "Евертоном" українця Віталія Миколенка.
Своєю чергою, "Манчестер Сіті" переграв "Астон Віллу" завдяки голам Родрі, Ілкая Гюндогана та Ріяда Мареза з пенальті. Всі вони були забиті ще в першому таймі.
Після перерви "леви" відквитали один м'яч зусиллями Оллі Воткінса, проте на підсумок протистояння це не вплинуло.
- "Манчестер Сіті" (48 очок) залишається на другій позиції. Команда Хосепа Гвардіоли наблизилася до лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – на відстань трьох балів. Щоправда, "каноніри" мають один матч у запасі. "Астон Вілла" (28 пунктів) розташовується на 11-й позиції.
- У наступному матчі "городяни" 15 лютого в Лондоні протистоятимуть "Арсеналу", а 18 лютого проти підопічних Мікеля Артети на власному полі зіграє "Астон Вілла".
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