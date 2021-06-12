МЗС Росії порівняв напис на футболках збірної України з нацистським вітанням "Хайль Гітлер!"

У РФ продовжується істерика через екіпірування "синьо-жовтих".

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії порівняло напис "Слава Україні", який присутній на футболках збірної України, з нацистським вітанням "Хайль Гітлер!"

На сторінці МЗС РФ у Twitter було опубліковано фото футбольного матчу часів Другої світової війни. У коментарі до знімка вказується, що на ньому зображені англійські футболісти, які характерним жестом вітають керівництво нацистської Німеччини.

Поруч розміщено кадр з банером, на якому нібито написані слогани "Хайль Гітлер!" і "Слава Україні". На третьому фото показані співробітники посольства США в Україні, які у формі "синьо-жовтих" підтримали команду через скандал, що виник з екіпіруванням.

М.В. # Захарова :



14 травня 1938 року. Збірна Англії на Олімпійському в Берліні, підняли руки в нацистському вітанні. Були присутні Герінг, Гесс і Геббельс.



10 червня 2021 року. @USEmbassyKyiv в футболках з українським аналогом нацистського привітання — «Слава Україні!». pic.twitter.com/FikGOGV4Qg — МЗС Росії (@MID_RF) June 11, 2021

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава". В Українській асоціації футболу (УАФ) заявили , що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі.

, що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі. 11 червня Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

Чемпіонат Європи з футболу 2020: українці гратимуть у новій формі

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