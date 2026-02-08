МЗС жорстко "пройшлося" по Мудрику після скандалу з поляками про Волинську трагедію

МЗС поставило на місце Мудрика після конфлікту з поляком про Волинь / © Associated Press

Реклама

МЗС публічно відреагувало на скандал з футболістом Михайлом Мудриком, який втрапив у скандал з поляками через згадку про Волинську трагедію 1943 р.

Заяву МЗС публікує видання Przegląd Sportowy Onet, яке отримало відповідь від українського зовнішньополітичного відомства.

«Міністерству закордонних справ України відомо про інцидент, що стався під час участі Михайла Мудрика в онлайн-грі. Ми повністю розуміємо особливу делікатність питань, пов’язаних з Волинською трагедією та подіями 1940-х років, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві. Міністерство закордонних справ України послідовно пропагує відповідальний та шанобливий підхід до складних розділів спільної українсько-польської історії. Будь-які заяви, які можуть бути сприйняті як неповага до пам’яті жертв трагедії або шкідливі для польської нації, несумісні з цим підходом», — йдеться у відповіді МЗС польському ЗМІ.

Реклама

У відомстві пояснили, що Україна є демократичною державою і не контролює заяви приватних осіб, особливо в неофіційному контексті.

«Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Міністерства закордонних справ України, вищезгаданий футболіст не діє від імені України та не є членом Національної збірної України з футболу», — зазначили в МЗС.

Таким чином, МЗС не уповноважене порушувати дисциплінарне провадження проти таких спортсменів або коментувати їхні приватні заяви.

Натомість Міністерство закордонних справ України послідовно звертається до громадян України, і особливо до публічних діячів, до вдумливого та відповідального спілкування, як за кордоном, так і публічно.

Реклама

«Ми переконані, що таким інцидентам не повинно бути місця у спілкуванні між українським та польським народами. Українське суспільство щиро цінує солідарність, підтримку та безкорисливу допомогу, яку громадяни Польщі надають Україні у ці найскладніші часи», — підсумували в МЗС.

Нагадаємо, Михайло Мудрик недавно в комп’ютерній онлайн-грі влаштував суперечку з польськими геймерами, подратувавши їх згадками про «Волинь» та поділ Польщі між СРСР та Німеччиною у 1939 році. Сам він пояснив свій вчинок, бо мовляв польські геймери постійно булять українців в онлайн-іграх.

Михайлові Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Михайла усунули від футболу після проваленого допінг-тесту у грудні 2024 року.