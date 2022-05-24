На 64-му році життя помер видатний тренер, який привів свого сина до чемпіонства

На 64-му році життя помер видатний тренер, який привів свого сина до чемпіонства

У понеділок, 23 травня, помер відомий тренер Геррі Рассел-старший.

Американський коуч, який допоміг своєму сину Гері-молодшому виграти Олімпіаду-2008 та титул чемпіона WBC у напівлегкій вазі, помер на 64-му році життя.

Про це повідомляє Boxingscene.

Рассел останніми роками боровся з ускладненнями, пов’язаними з цукровим діабетом 2 типу, а також переніс кілька інсультів. У грудні йому ампутували ліву ногу, що обмежило його здатність тренувати.

Четверо з шести синів Рассела стали боксерами і досягли приголомшливих результатів під його опікою - всі четверо виграли національні титули "Золоті рукавички", а двоє з них, Гері-молодший і Гері Антуанн, увійшли до олімпійської збірної США. Гері-молодший залишається одним з найталановитіших бійців у цьому виді спорту, незважаючи на те, що в січні програв свій титул Марку Магсайо.

Нагадаємо, що українець Ельмір Набієв здобув перемогу в дебютному бою на чемпіонаті Європи з боксу-2022 у Вірменії.

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