На 9-й секунді: ексфутболіст "Барселони" заробив найшвидше вилучення в історії Чемпіонату Франції (відео)

Захисник "Ніцци" Жан-Клер Тодібо встановив рекорд французької Ліги 1, отримавши червону картку менш ніж за десять секунд матчу.

22-річний француз був вилучений з поля в самому дебюті поєдинку 8-го туру Чемпіонату Франції між "Ніццою" та "Анже".

Уже на 9-й секунді після стартового свистка Тодібо на підступах до власного штрафного майданчика збив півзахисника гостей Абдаллу Сіма. Арбітр без жодних вагань продемонстрував порушнику пряму червону картку, розцінивши дії гравця як фол останньої надії.

Завдяки цьому поєдинок увійшов до історії французького футболу. Вилучення Тодібо - найшвидше в історії Чемпіонату Франції (статистика ведеться від сезону 2006/07).

9 - En récoltant un carton rouge après 9 secondes de jeu, Jean-Clair Todibo est devenu le joueur ayant écopé d’un carton (rouge + jaune) le plus tôt lors d’un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Rapide. #OGCSCO pic.twitter.com/PyohU3bgwx — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2022

Матч завершився поразкою "Ніцци" з рахунком 0:1. Перемогу "Анже" приніс гол Набіля Бенталеба на 43-й хвилині зустрічі. Зазначимо, що від 62-ї хвилини команди грали в рівних складах - другу жовту картку в складі гостей отримав Соф'ян Буфаль.

Огляд матчу з вилученням Тодібо

Додамо, що в поточному сезоні Тодібо зіграв у 11 матчах за "Ніццу" у всіх турнірах, результативними діями не вирізнявся. Від 2019-го до 2021 року права на футболісти належали каталонській "Барселоні".

Після восьми турів "Ніцца" з 8 очками перебуває на 13-й позиції в турнірній таблиці. Наступни матч "орлята" зіграють 1 жовтня проти лідера чемпіонату - ПСЖ.

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