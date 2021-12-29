На адаптацію знадобиться близько року: українська призерка Токіо-2020 наважилася на істотний крок

На адаптацію знадобиться близько року: українська призерка Токіо-2020 наважилася на істотний крок

Білодід змінить вагову категорію.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зробила паузу у виступах після здобуття "бронзи" Олімпійських ігор-2020 і вже після повернення з Токіо заявила, що змінюватиме вагову категорію.

Як повідомив тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва, Білодід може піднятися одразу на 9 кг, перестрибнувши через одну вагову категорію.

На Олімпіаді у Токіо вага дівчини становила 53-54 кг, тому зменшувати її до 52 кг не вважають за потрібне, оскільки так її організм виснажуватиметься.

"Опозиція 57 кг, як і в будь-якій іншій категорії, дуже сильна. Тобто ми маємо 8-10-12 спортсменок, які можуть боротися за медалі чемпіонату світу. У попередній вазі ми говорили, що вона була одна з топ-3, але щодо нової категорії – поки рано щось говорити. Можливо, інші спортсменки теж будуть змінювати вагові категорії. Думаю, зрозуміліша картина буде десь за пів року", – зазначив Дуброва в коментарі для пресслужби клубу "Спартаківець".

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