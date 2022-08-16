На арені клубу Коноплянки: визначилось місце проведення заключного матчу України в Лізі націй

Збірна України прийматиме Шотландію у заключному матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться на стадіоні клубу, за який грає Євген Коноплянка.

Заключний матч групового раунду Ліги націй 2022/2023 збірної України проти Шотландії відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Про це повідомили на офіційному сайті УАФ.

На арені проводить свої матчі місцевий клуб "Краковія", за який виступає український півзахисник Євген Коноплянка. Арена вміщує близько 15 тисяч глядачів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 27 вересня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Збірна України грає у групі 1 Дивізіону B Ліги націй. Команда Олександра Петракова набрала сім очок у трьох зіграних матчах та очолює квартет, випереджаючи Шотландію на одне очко.

У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (0:1) , після чого колектив Олександра Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) , а в четвертому турі зіграли внічию з ірландцями (1:1) .

, після чого колектив Олександра Петракова в Польщі , а в четвертому турі зіграли . Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Наступний матч в рамках Ліги націй українська збірна проведе 21 вересня на виїзді проти Шотландії.

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