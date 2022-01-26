На Australian Open зірковий тенісист влучив м'ячем у дитину, провину миттєво загладив подарунком (відео)

Судячи з реакції дитини, вона його пробачила.

Зірковий тенісист Нік Кірьос потрапив у незручну ситуацію під час матчу 1/4 фіналу парного розряду на Australian Open.

26-річний австралієць так сильно "вбив" м'яч у корт, що той відлетів на трибуни, де влучив у хлопчика. Як наслідок, дитина від удару розплакалася. Побачивши це, Кірьосу стало незручно.

Аби бодай якось загладити провину, тенісист дістав ракетку зі свого чохла та побіг на трибуни, аби через інших уболівальників передати її хлопчикові. Судячи з реакції дитини, Кірьоса за цей ненавмисний вчинок пробачили.

Трибуни зустріли жест Кірьоса оплесками, після цього гра продовжилася.

Кірьос грав у парі з іншим австралійцем - Танасі Коккінакісом. Їм вдалося пробитися до півфіналу парного розряду, адже в 1/4 фіналу вони перемогли німецько-австралійський дует Тім Пюц/Майкл Вінус - 7:5, 3:6, 6:3;

У півфіналі австралійська пара зустрінеться з дуетом у складі іспанця Марселя Гранольєрса та аргентинця Орасіо Себальоса.

Раніше Кірьос кумедно спародіював титулованого іспанця Рафаеля Надаля.