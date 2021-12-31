На боці чемпіона: WBC розподілив призовий фонд майбутнього поєдинку потенційного суперника Усика

Якщо сторони не домовляться до 11 січня, бій піде на торги.

Всесвітня боксерська рада (WBC) схвалила розподіл гонорару в потенційному бою між своїм чемпіоном у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) та обов'язковим претендентом Ділліаном Вайтом (28-2, 19) у пропорції 80 на 20.

Про це повідомляє видання BoxingScene.

Саме на таких цифрах наполягала промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ф'юрі. Команда Вайта спочатку не була згодна з цією пропорцією, і тепер незрозуміло, чи британський боксер погодиться битися зі співвітчизником.

Якщо сторони не домовляться, WBC призначив 11 січня промоутерські торги, повідомляє президент організації Маурісіо Сулейман.

"Ми призначили бій у вівторок. Розподіл гонорару у пропорції 80 на 20 обумовлений гонорарами, які бійці заробили у своїх останніх поєдинках", - говорить Сулейман.

Ф'юрі захистив свій титул у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера в 11-му раунді.

Вайт востаннє бився в березні, нокаутувавши в четвертому раунді Олександра Повєткіна.

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