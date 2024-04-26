На черзі – "Баварія": "Реал" без Луніна здолав "Реал Сосьєдад" у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Вершкові" дали перепочити ключовим футболістам, що не завадило їм здобути перемогу.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді обіграв "Реал Сосьєдад" у матчі-відкритті 33-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 0:1 .

Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті вирішив надати відпочинок ключовим гравцям своєї команди, адже вже у вівторок, 30 квітня, на "вершкових" чекає в Мюнхені перша гра півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Тож до стартового складу на матч з "Реалом Сосьєдад" не потрапили Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінга, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, а також Лунін, замість якого місце у воротах зайняв Кепа Аррісабалага.

Зазначимо, що Лунін вперше від січня пропустив матч "Реала" у чемпіонаті Іспанії. Відтоді він незмінно виходив в основі та проводив повні поєдинки. Загалом на його рахунку 20 ігор цього сезону Примери.

Незважаючи на експериментальний склад, мадридці зуміли здобути перемогу. Єдиний гол у матчі на 29-й хвилині забив 19-річний турецький півзахисник Арда Гюлер після передачі Дані Карвахаля.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (84 бали) збільшив свій відрив на вершині Ла Ліги від "Барселони", яка має матч у запасі, до 14 очок. "Реал Сосьєдад" (51 пункт) залишився на шостій позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії мадридці 4 травня приймуть "Кадіс", а баски того ж дня вдома зустрінуться з "Лас-Пальмасом".

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