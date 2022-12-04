На черзі бій з Усиком за "абсолюта": Ф'юрі нокаутував Чісору та захистив чемпіонський пояс WBC (відео)

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів успішний захист свого титулу в поєдинку з Дереком Чісорою. Досвідчені британці зійшлися в ринзі на арені "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні.

Від самого початку бою Ф'юрі діяв першим номером, забираючи раунд за раундом. Чісора намагався контратакувати, але чинний чемпіон вміло не дозволяв супернику завдати точних і сильних ударів.

У восьмому раунді "Циганський король" був близький до того, щоб звалити Дерека на канвас, але той зумів встояти на ногах. Однак всю дистанцію бою Чісора не протримався. У десятому раунді Ф'юрі провів серію влучних ударів, а рефері з огляду на безпорадність Чісори вирішив зупинити поєдинок.

Найкращі моменти бою Ф'юрі – Чісора

Зазначимо, що це був уже третій поєдинок між Ф'юрі та Чісорою. У першому поєдинку, який відбувся 2011 року, Тайсон переміг одноголосним рішенням суддів, а 2014 року Дерек відмовився продовжувати бій після десятого раунду.

Тепер у послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

На рахунку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 – нокаутом) і 13 поразок.

У наступному бою Ф'юрі може зустрітися з українцем Олександром Усиком, який володіє поясами WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. Переможець цього об'єднавчого бою, який планують організувати наступного року, стане абсолютним чемпіоном хевівейту.

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