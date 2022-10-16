На черзі Ломаченко: Гейні вдруге переміг Камбососа та зберіг звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні здобув перемогу над Джорджем Камбососом у поєдинку, який відбувся в ніч проти 16 жовтня в австралійському Мельбурні.

Боксери пройшли всю дистанцію в реванші, де на кону стояли титули WBA (Super), WBC, IBF та WBO в легкій вазі.

Упродовж всього бою Гейні діяв першим номером та завдавав супернику багато потужних ударів. До дев'ятого раунду обличчя австралійського боксера було розбите в кров, проте лікар дозволив продовжити поєдинок.

Камбосос таки зумів протриматися до кінця, але перемога Гейні ні в кого не викликала сумнівів. У підсумку, американець виграв одноголосним рішенням суддів: 119-109, 118-110, 118-110.

Таким чином, Гейні захистив усі пояси та звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, яке відібрав у Камбососа на початку червня 2022 року, коли також переміг австралійця одноголосним суддівським вердиктом.

Фото: Associated Press

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В активі 23-річного Гейні тепер 29 перемог (15 - нокаутом) у 29 боях.

29-річний Камбосос провів на професійному рингу 22 поєдинки, здобув 20 перемог (10 - нокаутом) та двічі програв.

Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше заявляв, що хоче битися з переможцем поєдинку Гейні - Камбосос за звання абсолютного чемпіона світу. На початку жовтня американець погодився дати українцю титульний бій після перемоги в реванші над Камбососом.

Що стосується самого Ломаченка, то він в ніч проти 29 жовтня повернеться на ринг у поєдинку з американцем Джемейном Ортісом.

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