На черзі очна битва за лідерство: "Баварія" та "Баєр" синхронно перемогли у 20-му турі Бундесліги

У матчах 20-го туру німецької Бундесліги головні претенденти на чемпіонство здобули перемоги: "Баварія" вдома обіграла "Боруссію" Менхенгладбах ( 3:1 ), а "Баєр" на виїзді подужав "Дармштадт" ( 0:2 ).

Мюнхенський гранд у своїй грі пропустив першим – на 35-й хвилині Ніко Ельведі вивів менхенгладбахців уперед. Перед перервою команда Томаса Тухеля відігралася – на 45-й хвилині забив 19-річний Александар Павловіч.

У другому таймі "Баварія" довела свою перевагу над суперником. На 70-й хвилині Гаррі Кейн відзначився своїм 24-м голом у дебютному сезоні в Бундеслізі. А на 86-й хвилині остаточний рахунок матчу встановив Маттейс Де Лігт.

Паралельно "Баєр" здобув перемогу над "Дармштадтом", забивши по голу в кожному з таймів. На 33-й хвилині леверкузенців вивів уперед Нейтан Телла. Він же на 52-й хвилині оформив дубль.

Таким чином, команда Хабі Алонсо зберегла перше місце в чемпіонаті Німеччини. "Баєр" має у своєму активі 52 очки та на 2 бали випереджає "Баварію". А вже в наступному турі лідери Бундесліги 10 лютого проведуть очну дуель у Леверкузені.

"Боруссія" Менхенгладбах (21 бал, 13-те місце) 10 лютого прийме "Дармштадт", який з 11 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату Німеччини.

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