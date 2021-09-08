На черзі Росія? Збірна України з волейболу програла полякам на Чемпіонаті Європи

На черзі Росія? Збірна України з волейболу програла полякам на Чемпіонаті Європи

"Синьо-жовті" зазнали поразки у трьох сетах.

Чоловіча збірна України з волейболу програла національній команді Польщі в матчі 5-го туру Чемпіонату Європи, який відбувається в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Підопічні Угіса Крастіньша програли у трьох сетах. Скласти конкуренцію одній з найсильніших команд світу вони не змогли. Підсумковий рахунок зустрічі - 15:25 20:25, 21:25.

Раніше українці обіграли греків (3:2), програли сербам (0:3) і перемогли португальців (3:2) з бельгійцями (3:1).

Поляки набрали 14 очок і виграли групу A. Українці із 7 балами залишилися третіми.

В 1/8 фіналу суперниками "синьо-жовтих" будуть або росіяни, або турки.

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