На чотири роки: "Манчестер Юнайтед" продовжив контракт з юним талантом команди

"Червоні дияволи" продовжать співпрацю зі шведом.

"Манчестер Юнайтед" підписав новий контракт з юним нападником Ентоні Елангою.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

19-річний футболіст залишиться на Олд Траффорд до червня 2026 року. В угоді прописана можливість пролонгації контракту ще на рік.

"Моєю головною метою завжди було грати за "Манчестер Юнайтед". Стандарт надзвичайно високий, але цей контракт – ще один важливий момент у моїй подорожі. Це ідеальне середовище для наступного кроку, де гравці та тренери світового класу можуть навчатися щодня.

Я дуже радий, що клуб виявив таку віру в мій розвиток, і хочу подякувати моїй сім'ї та всьому персоналу за їх постійну підтримку. Я знаю, що завзята праця і відданість справі дають можливість у цьому особливому клубі, і мені не терпиться продовжити тут свій прогрес", – говорить Еланга.

Еланга - випускник академії МЮ та провів за основну команду 5 матчів. Цього сезону на його рахунку одна гра за першу команду.

Гравець збірної Швеції до 21 року забив гол у своєму другому старті у Прем'єр-лізі, коли минулого сезону МЮ здобув перемогу над "Вулвергемптоном" з рахунком 2:1.

Читайте також:

Різдвяна казка: ексгравець "Барселони" зробив подарунок 15 юнакам із рідного клубу

Використав 187 рук: зірка "Ліверпуля" став рекордсменом Гіннеса (відео)

Прокляття Мессі: володар "Золотого м'яча" повторив особистий антирекорд 15-річної давності