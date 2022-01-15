"На цих берегах є лише одна людина": Ф'юрі назвав боксера, який переможе Усика

"На цих берегах є лише одна людина": Ф'юрі назвав боксера, який переможе Усика

Британський боксер рішуче налаштований на перемогу.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

За словами британського чемпіона, українець є висококласним боксером, а перемогти його зможе лише він.

"На цих берегах є тільки одна людина, яка може перемогти Усика. Його звуть "Циганський король", він же Тайсон Ф'юрі", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю talkSPORT.

Потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцеві необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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