На Донеччині в боях з російськими окупантами загинув гравець української Ліги американського футболу

Ще один український спортсмен віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників. На Донеччині загинув гравець у американський футбол Ігор Бойко.
Спортсмен загинув 15 червня під час виконання бойового завдання біля села Оріхове Донецької області.
Про це повідомляється на Instagram-сторінці команди "Вінницькі Вовки", за яку Ігор Бойко виступав в українській Лізі американського футболу.
"Від імені нашого клубу, всіх гравців, всієї спільноти американського футболу України ми висловлюємо своє співчуття батькам та родині Ігоря. Він захищав свободу нашої країни і поклав за неї життя. Нехай наш герой спочиває з миром у кращому світі, а ворог наш не знає спокою ні на цьому, ні на тому світі", - йдеться в повідомленні.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука.
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