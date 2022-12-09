На етапі Кубка світу в Гогфільцені біатлоністам зменшили дистанцію: причина може здивувати

Чоловіки під час спринту змушені будуть бігти те саме коло, що й жінки напередодні.

Організатори другого етапу Кубка світу з біатлону-2022/23, який відбувається в австрійському Гогфільцені, зіткнулися з несподіваною проблемою. Через відсутність снігу вони не змогли необхідним чином підготувати трасу до чоловічого спринту.

Під час гонки спортсмени долатимуть коло довжиною не 3,3 км, як планувалося, а 2,5 км. Тобто вони пробіжать по колу 2,5 км, на якому вчора змагалися жінки. Таким чином, після першої стрільби біатлоністи пройдуть два кола дистанції і лише потім вирушать на стійку.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, найімовірніше, це не становитиме проблеми для проведення інших гонок етапу, оскільки в перс'ютах та естафетах використовують кола довжиною 2 та 2,5 кілометра. Однак у разі теплої погоди можуть бути не надто сприятливі умови на трасі для пізніх стартових номерів.

Чоловічий спринт у Гогфільцені відбувається сьогодні, 9 грудня. Україну в ньому представляють Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Віталій Мандзин. Гонка розпочалася о 14:45 за київським часом.

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