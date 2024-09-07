На фініші випередив росіян: український легкоатлет став дворазовим чемпіоном Паралімпіади-2024

Український легкоатлет Ігор Цвєтов завоював золоту медаль Паралімпійських ігор-2024 в Парижі у бігу на 200-метрівці (клас Т35).

Цвєтов показав результат 23,19 секунди. На фініші він випередив двох "нейтральних" параатлетів з російськими паспортами – Дмитра Сафронова (23,78 секунди) та Артема Калашяна (23,88 секунди).

Ще один українець Іван Тетюхін посів п'яте місце, подолавши дистанцію за 24,87 секунди.

Для Цвєтова це вже друге "золото" на Іграх у Парижі. Раніше він тріумфував у бігу на 100 метрів, після чого відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани.

Загалом Ігор тепер має у своєму активі шість медалей на Паралімпіадах: чотири золоті та дві срібні. У Ріо-2016 він став чемпіоном у бігу на 100 та 200 метрів, а в Токіо-2020 здобув два "срібла".

Перемога Цвєтова – 17-те "золото" України на Паралімпіаді-2024. Станом на зараз у скарбничці "синьо-жовтих" уже 68 медалей: 17 золотих, 23 срібні та 28 бронзових.

Україна посідає восьме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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