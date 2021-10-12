На футбол з сертифікатом чи негативним тестом: хто може потрапити на "Арену Львів" на матч збірної

На футбол з сертифікатом чи негативним тестом: хто може потрапити на "Арену Львів" на матч збірної

На стадіоні доступно лише 23 тисячі місць.

Сьогодні ввечері на "Арені Львів" у відбірковому матчі до Чемпіонату світу-2022 українська збірна прийматиме збірну Боснії та Герцоговини, але потрапити на матч зможуть не всі охочі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.

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Великого футболу у Львові не було понад рік, а тому болівальники неабияк скучили за грою. Щоправда, через ріст захворюваності на коронавірус подивитися наживо футбол зможуть лише 23 тисячі фанів - це дві третини стадіону.

Крім того, пустять на стадіон лише вболівальників із сертифікатом про повну вакцинацію або негативним тестом. На вході перевірятимуть квиток, посвідчення особи, наявність сертифіката чи тесту. Ці обмеження не стосуються дітей до 18 років.

"Кожен вболівальник має мати, крім квитка, посвідчення особи і тест. Тест зданий або за 72 годинию. Або це має бути паспорт вакцинації. На вході будуть стояти три амбулаторії, які будуть забезпечувати роботу саме таких тестів. Тому їх можна буде зробити на місці. Такий тест буде вартувати 300 гривень для всіх вболівальників", - розповіла директорка арени Ольга Манько.

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Через посилений контроль вболівальників просять прийти завчасно - за дві години до початку матчу, аби не створювати черг.

Нагадаємо, Львівська область зараз перебуває у "помаранчевій" зоні. У самому Львові рекомендували обмежити розважальні заходи. Крім того, школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Також у місті призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях. Нові правила карантину почнуть діяти від 18 жовтня.

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