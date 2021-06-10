"На грудях класна карта, думаю вона сподобалася всім": що говорять футболісти збірної України перед Євро-2020

Нещодавно вони вперше потренувалися на офіційній тренувальний базі в Румунії перед стартом турніру.

Збірна України продовжує підготовку до Чемпіонату Європи-2020.

Так, підопічні Андрія Шевченка вперше випробували газон стадіону "Волунтарі" в Румунії, що є офіційною тренувальною базою "синьо-жовтих" на континентальній першості, передає УАФ.

Зазначається, що після дня переїзду заняття мало втягувальний характер. Гравці української команди зосередилися на біговій роботі та на окремих вправах. Цікаво, що за підготовкою збірної України з-за огорожі спостерігав колишній футболіст "Динамо" Флорін Чернат, який нині є спортивним директором клубу "Волунтарі".

УАФ

Окремо оцінила й наша команда газон стадіону, який без перебільшення, в ідеальному стані. Головний тренер Андрій Шевченко та один із його асистентів Олександр Шовковський перед початком тренування, витримуючи соціальну дистанцію, подякували з поля колишньому одноклубнику за підтримку та якісну галявину.

Цікаво, що взяв участь у тренуванні й сам Шевченко.

УАФ

Пізніше, декілька гравців збірної України розповіли про підготовку команди. А дехто зробив це навіть у перерві між вправами, як ось захисник Олександр Караваєв.

"Є невелике переживання, тому що попереду не просто офіційні ігри, а чемпіонат Європи. Ти відчуваєш відповідальність. Хочеться, щоб уся команда себе проявила, показала максимум своїх можливостей. Потрібно якомога краще підготуватися, розібрати свої минулі ігри, не повторювати попередніх помилок та переносити в матчі хороші моменти, які в нас були. Звичайно, також хочеться досягти результату.

Десь у підсвідомості ти переживаєш. Проте, гадаю, через один-два дні втягнемося та будемо повністю зосереджені безпосередньо на грі", - зазначив він.

Своїми думками перед поєдинками на Євро-2020 поділилися також Віталій Миколенко та Тарас Степаненко.

"Думаю, це правильно, що нас зібрали раніше, сезон закінчився у різних команд в різні терміни. Але зараз ми на одному рівні фізичної підготовки. Думаю, ми будемо на піку до першої гри. Нідерланди - дуже сильна команда, ми грали проти юнацьких збірних цієї країни. Це були команди з чудовими гравцями, завжди складно протистояти ним. Мої фізичні кондиції чудові, щодо морального стану — присутнє деяке хвилювання, адже для мене це перший Євро. Перша гра завжди викликає хвилювання", - розповів Миколенко.

А ось, власне, що думає про майбутній турнір Степаненко. Він розповів про тренування, фаворитів на майбутньому турнірі, про Андрія Шевченка-тренера, а також поділився думками про нову форму.

"Ми виконали велику роботу в Україні. Вона була спрямована більше на те, щоб привести всіх до однакових кондицій, підтягнути фізичний стан. У когось було більше відпочинку, у когось — менше. У Бухаресті цілеспрямовано готуємося до першого матчу. На це й було спрямовано наше тренування.

Щороку практично одні й ті самі фаворити. Є дуже серйозна група з Німеччиною, Португалією, Угорщиною і Францією. У Іспанії є певні проблеми... Фаворити загалом ті самі. Сподіваюся, будуть сюрпризи. Будемо намагатися створити їх.

Важко, коли твій бос — гравець, який став тренером. Ти поважаєш його по-іншому. Як гравець він лідер і легенда в Україні. Як тренер він має великі амбіції, дотримується суворої дисципліни. Він завжди хоче перемагати, байдуже, з ким ми граємо.

Форма нам дуже подобається, класний дизайн. Думаю, вона сподобалася всім не тільки в Україні, а й в усьому світі. На грудях класна карта, усе добре", - підсумував Степаненко.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки відбудуться в Амстердамі і Бухаресті.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Раніше розповідалося про те, що Андрій Шевченко назвав головну зброю своєї команди в стартовому матчі континентальної першості проти Нідерландів.

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