На Харківщині окупанти викрали чемпіона України з велоспорту та дитячого тренера

На Харківщині окупанти викрали чемпіона України з велоспорту та дитячого тренера

Російські загарбники продовжують здійснювати геноцид українського народу. Окупанти обстрілюють наші міста ракетами, вбивають та викрадають мирне населення.

Черговим українським спортсменом, який постраждав від російської збройної агресії, став велосипедист Олександр Чуб.

Окупаційна влада Куп'янська Харківської області арештувала його 12 червня, звинувативши в співпраці зі Збройними силами України та порушенні комендантської години. Про це повідомляє Суспільне.

Олександр Чуб - чемпіон України з велоспорту BMX та дитячий тренер. Про викрадення його сестра Яна Воловик дізналася, коли у проросійських медіа з'явилося відео зі спортсменом.

На ньому Чуб зізнається у співпраці з українською армією та зберіганні зброї для неї. Сестра Олександра стверджує, що він не має жодного стосунку до армії, просто є патріотом з чіткою проукраїнською позицією.

Яна впевнена, що говорити заготовлений текст на камеру Олександра змусили окупанти. Нині ані вона, ані батьки не знають, в якому стані перебуває викрадений та де саме його утримують.

Нагадаємо, молодий український регбіст загинув, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

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