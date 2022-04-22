На Харківщині окупанти зруйнували льодовий комплекс для тренувань хокеїстів і ковзанярів (фото)

У Харківській області внаслідок обстрілів з боку російських військ зазнав руйнувань льодовий комплекс "Салтівський лід".
У спортивному комплексі, який було відкрито в 2011 році, тренувалися хокеїсти та представники ковзанярських видів спорту.
На ньому проводилися українські турніри з ковзанярських видів спорту, а також хокею - він відповідав усім необхідним стандартам Міжнародної федерації.
Фото руйнувань, спричинених "руским міром", опублікував портал Skate Ukraine.
Зазначимо, що комплекс було зруйновано частково. Снаряд окупантів влучив у верхню частину будівлі, в одну із стін.
На початку 2022 року "Салтівський лід" приймав чемпіонат України з шорт-треку. Саме там визначався склад України на юніорський чемпіонат світу, а також Європейський фестиваль.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти вбили українського призера чемпіонату Європи з кульової стрільби.
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