На Херсонщині окупанти вбили українського призера чемпіонату Європи з кульової стрільби

На Херсонщині окупанти вбили українського призера чемпіонату Європи з кульової стрільби

Віцечемпіон Європи-2013 з кульової стрільби Іван Бідняк загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Спортсмен віддав життя 20 квітня під час запеклих боїв у Бариславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє Facebook відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.

Він був майстром спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, неодноразовим чемпіоном та призером чемпіонатів Європи. Проживав у місті Марганець.

На початку повномасштабного вторгнення російських військ Бідняк перебував у Європі, але повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

"Іван родом з Дніпропетровської області. Коли почався широкомасштабний наступ, він повернувся з роботи в Європі і вступив до лав ЗСУ. Загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання", - повідомив близький друг Бідняка.

36-річний Бідняк виступав у складі збірної України на чемпіонатах світу та Європи. У 2012 році на ЧС із кульової стрільби він посів 7-ме місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпійські ігри-2012.

У 2013 році Бідняк виграв "срібло" на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. У командному турнірі він завоюввав "бронзу" разом із Романом Бондаруком та Олександром Петрівим.

Раніше повідомлялося, що в боях з російськими окупантами загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.

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