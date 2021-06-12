На Херсонщині влучно анонсували матч Росії на Євро-2020: фото розлетілося Мережею

У Скадовську вболівальників запрошують дивитися поєдинок "Бельгія - Окупанти".

Один із барів Скадовська представив незвичайний розклад трансляцій матчів Чемпіонату Європи з футболу-2020. На афіші, де вказано дати та час ігор, збірна Росії була замінена словом "Окупанти".

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Відтак, перший матч російської команди проти бельгійців був анонсований як "Бельгія - Окупанти". Фото стало вірусним у Мережі та викликало активну реакцію фанатів, які переконані, що саме під такою назвою росіяни і повинні грати на турнірі.

Фейсбук Vitaly Po

Раніше повідомлялося, що у Львові безкоштовно наливатимуть пиво за кожен гол Бельгії у ворота Росії.

Поєдинок Бельгія - Росія відбудеться в суботу, 12 червня, в Санкт-Петербурзі. Початок зустрічі - о 22:00.

Бельгія та Росія виступають у групі В, де їхніми суперниками також є Данія та Фінляндія. В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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