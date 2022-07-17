На Камчатці розбився вертоліт із зіркою російського біатлону

Вертоліт Robinson RA-07350, в якому перебував російський біатлоніст Ігор Малиновський, знайдено згорілим на Камчатці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Окрім спортсмена, який був за штурвалом, у салоні було ще двоє пасажирів. Усі вони також загинули.

Рятувальники виявили згорілий вертоліт за 13 км на південь від вулкана Узон. Причини катастрофи залишаються невідомими.

Додамо, що гвинтокрил належить приватній компанії "Зліт", а її власником є батько Ігоря Малиновського - Володимир.

До слова, 25-річний російський біатлоніст був п'ятиразовим чемпіоном світу серед юніорів.

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